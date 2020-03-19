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Эксперт оценила вероятность повторного заражения COVID-19

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Профессор Школы системной биологии GMU в США доктор биологических наук Анча Баранова оценила возможность повторного заражения COVID-19.

По ее словам, слухи о такой вероятности пошли после того, как в Японии выписанная из больницы пациентка сдала повторный тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Баранова отметила, что скорее всего ошибочным был изначальный анализ. Тем не менее, из Китая приходят данные о том, что у порядка 14% излечившихся от COVID-19 через некоторое время после выписки тесты снова дают положительный результат на наличие вируса.

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«Это не значит повторного заражения, а значит другую вещь - это значит, что человек остается инфекционным в течение более длительного времени», - цитирует 19 марта эксперта «РИА Новости».

Баранова объяснила, что, вероятнее всего, вирус просто медленно выводится из организма. То есть повторного заражения не происходит, но это все равно имеет серьезные эпидемиологические последствия.

18 марта врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какую следует соблюдать дистанцию людям во избежание заражения коронавирусом.

При этом китайские власти сообщили, что одно из противогриппозных лекарств ускоряет выздоровление при COVID-19.

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в в Ухане в конце декабря. К настоящему моменту вирус поразил более 150 стран мира, заболели порядка 190 тыс. человек, примерно 8 тыс. скончались.

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