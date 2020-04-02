Бронебойный порядок: почему в Германии удается сдерживать пандемию

Германия — одна из лидеров среди стран по числу заразившихся коронавирусом. Государство занимает пятое место в мире — почти 69 тыс. человек, по данным на 1 апреля. При этом зарегистрировано 713 летальных исходов — число немалое, но в разы меньше, чем в США, Италии, Испании и Китае. В ФРГ, так же как и в других государствах, действует карантин: отменены массовые мероприятия, занятия в школах и вузах, закрыты границы. Однако он более мягкий по сравнению с другими странами, сильнее всего страдающими от COVID-19. В Европе даже заговорили о «немецком чуде», считая, что страна уже «справилась с катастрофой». Сами немецкие врачи считают, что пока рано делать какие-то выводы, поскольку пик пандемии — еще впереди. Подробности — в материале «Известий».

Более мягкий карантин

Каждый день Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава Германии, публикует данные о распространении в стране коронавируса COVID-19. За этими цифрами внимательно следит вся страна. На 1 апреля число заболевших достигло 68 692 человек, умерли в общей сложности 713 пациентов.

Впервые о случае заражения вирусом на территории Германии стало известно 27 января этого года . Сотрудник фирмы по производству запчастей Webasto в Баварии контактировал с коллегой, который недавно вернулся из Китая — в Ухане у компании находятся два завода. Через четыре дня коронавирус подтвердили еще у восьми сотрудников компании.

герм Тест на коронавирус в ганноверском выставочном центре Фото: Global Look Press

Постепенно вирус расползался по всей Германии. После Баварии его выявили у жителей Северной Рейн-Вестфалии и Баден-Вюртемберга — как оказалось, они ездили на горнолыжные курорты в Италию.

9 марта появились сообщения о первых жертвах нового заболевания. Через две недели во всех федеральных землях страны было решено закрыть детские сады, школы и вузы. Запрещены все массовые мероприятия, не работают музеи, бары, рестораны, кафе, клубы, театры, библиотеки, бассейны, салоны красоты и фитнес-центры. Сотрудники компаний по возможности работают из дома.

В специальном телеобращении к нации канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Ситуация серьезная. Отнеситесь и вы к этому серьезно. С момента объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны наша страна не стояла перед вызовами, требующими таких сплоченных и солидарных действий».

герм Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление для СМИ о распространении новой коронавирусной болезни в Берлине, 22 марта 2020 года Фото: REUTERS/Michel Kappeler

Впрочем, взывать к сознательности немцев излишне, они и так очень дисциплинированы. К тому же глава немецкого правительства своим примером показала, как действовать в таких ситуациях. После того как у врача, сделавшего ей прививку от пневмококка, обнаружили коронавирус, Меркель ушла на карантин. У самого канцлера результаты теста отрицательные, однако, чтобы не быть разносчиком вируса, она руководит страной из дома .

В целом немецкий карантин куда более мягкий , чем итальянский или испанский, о чем власти ФРГ постоянно напоминают своим гражданам. Так, немцам можно не только ходить на работу, в магазины и аптеки, выносить мусор, но и заниматься спортом, гулять, однако общественные места можно посещать только по одному или парой .

«Немецкое чудо»

В соседней Италии введены более жесткие меры. Но там ситуация куда хуже. По данным на 1 апреля, в стране заражены свыше 105 тыс. человек, еще 12,4 тыс. скончались, в Испании зафиксированы свыше 94 тыс. случаев заражения, 8,2 тыс. человек стали жертвами коронавируса. В Германии уровень смертности один из самых низких — 1,03%. Для сравнения: в Италии этот показатель — 11,8%, в Испании — 8,7%.

«Эти загадочные числа вызывают вопросы. Одни превозносят Германию, считая, что она сумела противостоять катастрофе, другие — более сдержанны в своих оценках», — писала по этому поводу американская The New York Times.

Немецкие врачи объясняют это так. Во-первых, в Германии сейчас пока начальная стадия вспышки, в отличие от Испании и Италии, во-вторых, страна может проводить больше анализов на выявление коронавируса . Немцы проводят более полумиллиона тестов на COVID-19 в неделю, это позволяет обнаруживать больше легких и бессимптомных случаев заболевания, а значит, вовремя изолировать больных.

герм Фото: Global Look Press

У страны получилось действовать на опережение, объясняет в интервью газете Die Zeit вирусолог Кристиан Дростен, ставший одним из главных медицинских консультантов немецкого правительства в борьбе с пандемией COVID-19.

«В Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых соседних странах. Конечно же, мы фиксируем далеко не все случаи, но все-таки больше по сравнению с другими государствами», — заявил он. В Италии анализ на коронавирус сдают в первую очередь те, кто попадает в больницу, тестов в стране не хватает.

Учитывая, что большую опасность коронавирус представляет для пожилых людей, немецкие власти оперативно взялись их защищать. Федеральные власти призвали родственников ограничить контакты с людьми преклонного возраста, чтобы не заражать их, многие немцы добровольно ушли в самоизоляцию. Такая политика принесла свои плоды: лица старше 80 лет составляют лишь 3% заболевших, учитывая что их доля составляет 7% населения. Средний возраст пациентов в Германии — 46 лет, в то время как в Италии — 63 года .

герм Карнавал в городе Кобленц, 24 февраля 2020 года Фото: Global Look Press

«То, что в первой волне заболевших большинство людей довольно молодого возраста, определили лыжи и карнавал», — резюмировал депутат бундестага, врач Карл Лаутербах. Ежегодно на горнолыжные курорты отправляются около 14,5 млн немцев, особой популярностью пользуются итальянские Альпы, которые стали одним из эпицентров вируса. Помимо этого, в Германии наступило время карнавала с присущими ему праздничными шествиями и вечеринками, где обычно собирается молодежь.

Эксперты Оксфордского университета высказали еще одно предположение, почему в ФРГ довольно низкий уровень заразившихся коронавирусом среди людей преклонного возраста — в Германии большинство молодых людей живут отдельно от родителей, в то время как в Италии пожилые люди находятся в квартирах или домах с детьми и внуками .

«Я исхожу из того, что очень много молодых итальянцев либо инфицированы, либо уже перенесли инфекцию, но просто не попали в статистику», — считает немецкий вирусолог Кристиан Дростен.

Нет курению, поцелуям и объятиям

Многие врачи предполагают, что свою роль в столь высоком уровне смертности от коронавируса в мире сыграло и курение. Так, в Китае от болезни умерло больше мужчин, чем женщин. В стране дымят около 52% мужчин и 2,7% женщин. В Германии, в отличие от Испании и Франции, курильщиков намного меньше — 26,4% мужчин и 18,6% женщин .

герм Врачи проходят инструктаж в связи со вспышкой коронавирусной болезни, Гамбург, 25 марта 2020 года Фото: Global Look Press/Axel Heimken/dpa

Помимо этого, немецкая медицина — одна из самых современных в мире . Больницы в Германии оснащены всем необходимым оборудованием. Например, в середине марта правительство заказало дополнительно 10 тыс. аппаратов для вентиляции легких (до этого в медучреждениях было доступно 25 тыс. аппаратов). Как отмечает Focus-online, по сравнению с другими европейскими странами в ФРГ больше всего оборудовано мест в отделениях интенсивной терапии. Так, до кризиса в Италии с населением 60 млн было 5 тыс. койко-мест, в Великобритании с 66 млн жителей — 4,1 тыс., а в Германии, где проживает около 80 млн человек, 28 тыс. мест, в ближайшее время это число планируют удвоить.

К тому же в немецких больницах сразу создали специальные медицинские блоки для пациентов с коронавирусом. В Италии вначале этого не было — вирус быстро распространялся по больницам, заражая и без того ослабленных пациентов.

герм Бранденбургские ворота в Берлине во время карантина, 1 апреля 2020 года Фото: Global Look Press/Reiner Zensen/imago

По мнению ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Кокеева, на довольно низкий уровень смертности в ФРГ могли оказать влияние и другие факторы.

«В Германии вирус мог распространяться не с такой скоростью, как на юге Европы, в силу разных причин. Германия — не столь туристическая страна, по сравнению с Италией и Испанией. В ФРГ значительно меньше китайцев, в северных частях Италии, по разным данным, могут находиться до полумиллиона граждан КНР, которые приехали для сельскохозяйственных работ. Немцы более сдержанные в проявлении чувств и эмоций, они не целуются, не обнимаются при встрече, как это делают, например, в Италии. Надо учитывать еще один важный момент — в разных странах существуют разные формулы подсчета смертности. К тому же, когда вирус начал распространяться, итальянцы, не осознавая серьезность происходящего, потеряли время . Некоторые не отнеслись серьезно к распоряжению властей — немцы в этом плане более дисциплинированные и послушные. К тому же, как я предполагаю, в Германии с их прагматизмом должны были следить за тем, что происходит в китайском Ухане, перенимать опыт. Но вопрос в том: были ли немцы готовы именно к тому, что происходит сейчас? У ФРГ больше средств, больше медицинская готовность, раз при таком наплыве они начали принимать у себя французских и итальянских пациентов. Но нельзя сказать, что в Германии ситуация намного лучше, чем в других странах», — рассказал германист «Известиям».

Такой же точки зрения придерживаются и немецкие врачи. Они считают, что пока еще рано делать какие-то выводы — пик пандемии еще впереди. Хотя скорость распространения вируса замедлилась, она по-прежнему довольно высокая. Тот же уровень смертности в Германии стал меняться: вначале составлял 0,48%, потом вырос до 0,72%, сейчас — 1,03%.