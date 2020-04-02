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США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

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Фото: TASS/Zuma
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США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.

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По словам чиновника, Франция договорилась с китайскими производителями о покупке нескольких миллионов масок, но американцы перехватили заказ в последнюю минуту, заплатив в несколько раз больше и наличными.

«Описанный инцидент многое говорит о желании заполучить маски, охватившем сегодня великие державы. А также об агрессивном поведении последних», — пишет Libération.

Мюзелье 31 марта отметил, что в связи с инцидентом впредь будут предприниматься особые меры во избежание подобных ситуаций.

«Маски, по сути, стали редким товаром, поэтому американцы их закупают везде, где только найдут, по какой цене — неважно. Они платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Мы не можем себе такого позволить, мы не делаем предоплат, оплачивая заказы при получении», — добавил один из источников газеты.

Французские чиновники добавили, что Штаты закупают по 2–3 млрд масок у Китая, из-за чего в аэропортах Поднебесной творится настоящий логистический кошмар.

1 апреля Reuters сообщило, что из-за коронавируса в национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости в мире, в Штатах заболели более 212 тыс. человек, скончались более 4 тыс.

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