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Российский самолет с медпомощью прибыл в США

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Фото: постпредство РФ при ООН
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Второй российский самолет с медицинской помощью прибыл в США. 1 апреля лайнер приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщило постпредство РФ при ООН.

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Ранее в среду российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что Москва протягивает Штатам руку помощи, так как в условиях пандемии коронавируса не время для распрей и политизации.

При этом дипломат выразил уверенность, что в случае необходимости Вашингтон наверняка также посодействует РФ в борьбе с COVID-19.

Самолет с гуманитарным грузом вылетел из Москвы утром 1 апреля. На его борту находятся индивидуальные средства защиты и медицинская техника.

30 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США. Как отметили в Кремле, Трамп был признателен.

О первом самолете с гуманитарным грузом для американцев ранее рассказал сам Трамп. По его словам, лайнер был «очень и очень большим».

Москва оказала поддержку в борьбе с коронавирусом также и Италии. С 23 по 25 марта в страну прибыли 15 российских самолетов Ил-76 с военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса. Итальянцы встречали российских специалистов в некоторых городах аплодисментами.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — более 210 тыс. человек, согласно данным Worldometers. В Италии заболели более 110 тыс. человек. Однако страна на первом месте по смертности — 13 тыс. пациентов.

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