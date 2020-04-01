Песков заявил о ежедневном получении Путиным информации о коронавирусе в России

Президент России Владимир Путин ежедневно получает от вице-премьера Татьяны Голиковой информацию о ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом в среду, 1 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они каждый день общаются», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 1 апреля Песков рассказал, что в Кремле принимаются меры предосторожности против вируса, все мероприятия по возможности переводятся в дистанционный формат. Глава государства, по его словам, перешел на дистанционную работу и данный формат будет «максимально широко» использоваться. При этом глава государства не планирует проводить никаких показательных акций, так как он «принимает меры действенные».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 870 тыс. человек, умерли — 43,5 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.