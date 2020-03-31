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В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами

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Российские военные специалисты продолжают помогать властям Италии в борьбе с распространением коронавируса. 30 марта была проведена дезинфекция в пансионах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола (провинция Ломбардия), сообщили в Минобороны.

При этом, как отметило итальянское издание 20 minutes, в городе Альбино российских военных встретили аплодисментами.

По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых. Обитатели учреждения радушно приняли специалистов, а мэр города Фабио Терци особенно оценил поддержку со стороны России.

«Мы восхищены этой помощью со стороны наших русских друзей, которые хорошо экипированы и подготовлены для подобных задач», - приводятся его слова.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Всего на данный момент российские специалисты обработали 11 лечебных учреждений, продезинфицировали 18 тыс. кв. метров помещений.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

В настоящее время Италия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. К 30 марта заболели более 100 тыс. человек. Больше только в США - 160 тыс.

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