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США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп в связи с распространением коронавируса пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн. Об этом он сообщил 30 марта на пресс-конференции в Вашингтоне.

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По словам американского лидера, решение принято после разговора с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Трамп отметил, что у США оказалось много лишней продукции, которая сейчас не нужна.

«Мы пошлем в Италию различную продукцию примерно на $100 млн — хирургическую, медицинскую, больничную», — цитирует его CNN.

При этом телеканал NBC сообщил, что американские врачи и медсестры заявляют о нехватке средств защиты и медицинского оборудования и сравнивают нынешнюю пандемию с войной. В то же время, по словам журналистов, Белый дом во всем винит губернаторов штатов, страдающих от коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 30 марта больше всего инфицированных выявлено в США — более 122 тыс. человек (по другим данным более 150 тыс.), на втором месте Италия — 97 тыс. заболевших, на третьем — Китай (82 тыс.).

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

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