В ВОЗ сообщили о 693 тыс. случаев заражения коронавирусом в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 30 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 693 тыс., скончались более 33 тыс. человек.

Такие данные приводятся на сайте ВОЗ.

Так, за сутки в мире COVID-19 заразились 58 тыс. человек, число летальных исходов составило 3215.

Эпицентром распространения вируса остается Европа: там выявлено 321 757 случаев коронавируса, умерли 23 962 пациента. За сутки заразились еще 31 762 человека, скончались 2535.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился в общей сложности 142 081 человек, 2457 умерли. Больше всего инфицированных выявлено в США — более 122 тыс. человек, на втором месте Италия — 97 тыс. заболевших, на третьем — Китай (82 тыс.). Далее следуют Испания (более 78 тыс.) и Германия (57 тыс.).

В то же время, по данным международного статистического бюро Worldometer, число зараженных коронавирусом в мире к 30 марта достигло 752,1 тыс. человек, 36,2 тыс. скончались, 158,6 тыс. выписаны из больниц.

В России всего выявлено 1836 случаев заболевания, скончались 13 пациентов.

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