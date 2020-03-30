Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Подмосковье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Московской области. Об этом сообщил оперативный штаб по по контролю и мониторингу ситуации с этой инфекцией в своем Telegram-канале в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что при поступлении в больницу женщине диагностировали двухстороннюю пневмонию. Кроме того, она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла в 2019 году инфаркт.

«Она умерла от осложнений, вызванных осложнением многочисленных тяжелых хронических заболеваний», — отмечается в сообщении.

Таким образом, число погибших в результате этой инфекции в России возросло с 12 до 14 человек. Среди новых жертв вируса — одна пациентка в Москве и один мужчина в Санкт-Петербурге. По словам петербургского главного санитарного врача Натальи Башкетовой, местный житель скрыл свою поездку за границу.

За последние сутки в 35 регионах России зарегистрировали 302 заразившихся, общее число инфицированных в стране составило 1836 человек.

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