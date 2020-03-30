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Скворцова назвала преимущества российского лекарства от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский препарат «Мефлохин», разработанный для борьбы с COVID-19, является действенным и легко переносится. Об этом 30 марта сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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Она указала, что лекарство предназначается также для лечения малярии, но уже продемонстрировало выраженный противокоронавирусный эффект.

«Мефлохин» и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием», – отметила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Скворцова пояснила, что даже в мизерных концентрациях — 10 ммоль на 1 л — препарат вызывает «полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани».

В настоящее время исследованием «Мефлохина» занимаются ФМБА и Институт микробиологии Минобороны.

28 марта была представлена схема лечения COVID-19 на основе «Мефлохина». Она была разработана на базе французского и китайского опыта лечения коронавируса.

Препарат уже оценил доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По ее мнению, лекарство поможет больным выиграть время, но вряд ли станет полной победой над коронавирусом.

К настоящему моменту в РФ выявлено 1836 случаев заражения COVID-19, скончались 17 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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