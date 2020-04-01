Пенс указал на сходство ситуации с COVID-19 в США и Италии

Скорость распространения коронавируса в США можно сопоставить в масштабами эпидемии в Италии. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN 1 апреля.

«Мы полагаем, что сейчас Италия может быть наиболее сопоставимой с Соединенными Штатами по данному вопросу», — цитирует его Business Insider.

Пенс утверждает, что ситуация в США могла бы быть менее сложной, если бы Китай изначально предоставлял больше информации по коронавирусной инфекции. Сегодня же, полагает он, можно допускать, что спад активности COVID-19 в США произойдет в июне.

Он также заверил, что американский президент Дональд Трамп, вопреки домыслам, никогда не преуменьшал угрозу коронавируса.

«Президент (Трамп — Ред.) — оптимистичный человек. С самого начала, когда президент приостановил все поездки из Китая и в январе поддержал создание оперативной группы по коронавирусу при Белом доме, мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему», — заявил Пенс.

В США наблюдается значительное ухудшение ситуации по COVID-19. К 1 апреля подтвердилось более 210 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 21 тыс. — за последние сутки. 4695 пациентов скончались. Таким образом, Соединенные Штаты обогнали Китай по числу погибших от COVID-19.

В Национальном стратегическом резерве США практически закончились запасы средств личной защиты — защитных масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов, из-за чего страна намерена закупать эти товары за рубежом. По данным СМИ, медработников, которые жалуются на нехватку экспресс-тестов и медицинского оборудования, начали увольнять.

Несмотря на это, Трамп по-прежнему не считает необходимым введение общенационального карантина. Превентивные меры продлены до 30 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 1 апреля, всего в мире подтверждено свыше 926 тыс. случаев заболевания, скончались 46 тыс. человек.