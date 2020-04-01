Пентагон подтвердил случаи заражения COVID-19 на авианосце ВМС США

Пентагон официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди членов экипажа атомного авианосца «Теодор Рузвельт». Об этом на брифинге в среду, 1 апреля, сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли.

«Я бы хотел подчеркнуть, что у нас развернуто сейчас [в открытом море] порядка 94 кораблей. «Тедди Рузвельт» — это единственный, на борту которого в настоящее время есть активные случаи [заражения коронавирусом]», — цитирует ТАСС заявление Модли.

Представитель ведомства также отметил, что количество положительных тестов на корабле возросло до 93, еще 500 являются отрицательными. Модли добавил, что с авианосца необходимо вывести еще около 2700 членов экипажа, оставив на борту 2300 человек для обеспечения стабильной работы, передает ABC News.

Отмечается, что корабль пришвартовался на острове Гуам, где военно-морское командование совместно с местными властями ищет помещения для размещения эвакуированных моряков.

Первые три заражения на борту были выявлены во вторник, 24 марта. «Теодор Рузвельт» в январе нынешнего года вышел из города Сан-Диего (штат Калифорния). При этом 21 марта COVID-19 обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 1 апреля, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 — 208 029 случаев. Скончались 4615 инфицированных, а выздоровели 8778 человек.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.