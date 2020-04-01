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В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек. Такое заявление он сделал в среду, 1 апреля, выступая на конференции в Женеве.

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«Число смертей увеличилось больше чем вдвое за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры в 1 млн подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тыс. смертей», — сказал Гебрейсус.

Вместе с тем ранее в этот же день в ВОЗ оценили меры властей Москвы по сдерживанию коронавируса. В организации отметили, что в ближайшие дни будет известен эффект, но, исходя из их опыта, всё должно сработать.

На текущий момент ВОЗ не публикует количество излечившихся от коронавируса. Там объяснили это тем, что многие страны не ведут систематический учет этих данных.

30 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирусная инфекция широко распространилась по миру, так что избавиться от нее окончательно будет непросто.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 912 тыс., 45,5 тыс. умерли. Общее число заболевших COVID-19 в России — 2777 человек.

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