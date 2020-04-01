Россиян предупредили о двойном инфицировании гриппом и коронавирусом

Одновременное заражение сезонным гриппом и коронавирусом SARS-CoV-2 опасно как для самих больных, так и для окружающих, предупредили российские ученые. «Известия» выяснили, в чем именно заключается опасность.

«Грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 — нижние. Это совершенно разный тип вирусов с непохожей эволюцией и биологией», — отметил доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

По его словам, при ослабленном иммунитете значительно повышается риск того, что инфицирование вторым попавшим в организм вирусом будет проходить более тяжело.

При этом, если человек заболел гриппом раньше, чем коронавирусом, диагностические системы могут не выявить SARS-CoV-2. Такой случай уже описан китайскими учеными у 69-летнего пациента с высокой температурой и сухим кашлем.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков также подтвердил, что двойное заражение может привести к ошибкам при тестировании. По его словам, если грипп находится в активной фазе, а коронавирус пациент только приобрел, то концентрация последнего в организме очень низка и диагностические системы могут его не выявить.

Также специалисты рассказали о разнице между процентом смертности от гриппа и коронавируса. Процент смертности в случае заражения коронавирусом выше, однако сезонный грипп поражает намного больше людей и также уносит немало жизней.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 2 апреля.