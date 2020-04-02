Двойное заражение: больные одновременно гриппом и COVID-19 особенно опасны

Двойное инфицирование — когда человек одновременно заражается и гриппом, и COVID-19 — особенно опасно как для самих больных, особенно если у них есть хронические патологии, так и для окружающих. Об этом предупреждают российские ученые. Если человек заразился гриппом раньше, тест-системы могут не выявить SARS-CoV-2. А значит, инфицированный продолжит распространять опасный штамм. Подобные случаи уже зафиксированы. Ученые из КНР опубликовали научную статью, в которой детально описали состояние пациента, зараженного обоими патогенами. В ходе исследования три теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Поэтому инфекционисты советуют проверять заболевших на обе инфекции, чтобы как можно раньше начать терапию.

Встреча вирусов

В Китайско-японском госпитале дружбы в Пекине обнаружили 69-летнего мужчину с высокой температурой и сухим кашлем. Ранее пациент посещал Ухань. Три теста на наличие SARS-CoV-2 показали отрицательный результат. При этом высокоточный метод ПЦР-диагностики выявил у него грипп типа А. Однако медиков смутили явные признаки вирусной пневмонии, которые были видны на рентгеновских снимках. Оказалось, что мужчина болен двумя инфекциями сразу.

Китайские ученые сделали вывод, что COVID-19 может быть диагностирован не во всех случаях из-за ложноотрицательных результатов проб, взятых из верхних дыхательных путей. Российские специалисты считают, что двойное инфицирование — не редкость. Доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев рассказал «Известиям», что найденные у пациента из Китая патогены принадлежат к разным семействам, которые вполне могут сосуществовать.

— Грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 — нижние. Это совершенно разные типы вирусов с непохожей эволюцией и биологией , — сообщил специалист. — В случае ослабления иммунной системы вероятность того, что инфицирование вторым попавшим в организм патогеном будет идти по более тяжелому сценарию, повышается.

Процент смертности в случае заражения коронавирусом выше, однако сезонный грипп поражает намного больше людей и также уносит немало жизней. В случае гриппа летальный исход вызывает не сам вирус, а присоединившиеся инфекции, которые активно развиваются из-за того, что организм ослаблен. COVID-19 провоцирует быстро развивающуюся пневмонию и обострение хронических болезней. При одновременном заражении эти патологические процессы могут наложиться друг на друга.

Особый случай

Ранее ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета подтвердили, что люди, заболевшие ОРВИ, могут заразиться и коронавирусом. Специалисты проанализировали данные о 562 пациентах с подозрением на COVID-19. Выяснилось, что каждый пятый заболевший коронавирусом также страдал и от других респираторных инфекций. Кроме того, каждый десятый пациент, госпитализированный с обычной простудой, оказался болен также COVID-19. То же самое касается и широко распространенного в популяции гриппа, уверены российские ученые.

— Сочетанные вирусные инфекции известны с 50-х годов прошлого века, — сообщил в разговоре с «Известиями» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Для респираторных заболеваний это обычное явление: их больше, чем моноинфекций.

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По словам ученого, следует иметь в виду, что благодаря вакцинации в общем числе ОРВИ грипп сейчас занимает около 9%. А основными причинами простуды являются вирусы парагриппа, риновирусы, некоторые энтеровирусы, обычные коронавирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы и др.

Однако если сезонная эпидемия гриппа накладывается на пандемию COVID-19, то очевидно, что некоторое количество людей будут инфицированы сразу двумя вирусами , сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Павел Волчков.

— Для пациента это отрицательная новость. Созаражение ухудшит прогноз на выздоровление, особенно если у него присутствуют и другие хронические болезни , — считает ученый.

Ошибка тестов

Как пояснил Павел Волчков, еще одна опасность двойного заражения заключена в том, что оно может привести к ошибкам при тестировании.

— Подобный пациент будет позитивен и для гриппа, и для коронавируса, если развитие обеих инфекций находится примерно на одной стадии, — отметил ученый. — Если же грипп вошел в активную фазу и присутствуют все его симптомы, а COVID-19 человек только приобрел, то есть концентрация коронавируса в физиологических жидкостях еще низкая, — то во время тестов его не найдут.

В таком случае медики могут поставить диагноз «грипп». А пациент продолжит быть носителем коронавируса и будет активно заражать окружающих. Поэтому в условиях текущей пандемии важно делать людям с опасными симптомами (высокой температурой и сухим кашлем) как можно больше тестов на различные инфекции.

вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как сообщил «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов, необходима обязательная диагностика и коронавируса, и гриппа.

— Это нужно для максимально раннего старта терапии, — подчеркнул специалист. — Против вируса гриппа есть несколько препаратов, показавших некоторую эффективность при назначении в первые 48 часов болезни.

Ученые сообщают, что на текущий момент ситуация с гриппом умеренно спокойная. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в городах России была ниже недельных эпидемических порогов по населению в целом на 5,4%. Количество же зараженных коронавирусом в России по состоянию на 1 апреля увеличилось до 2777 человек.