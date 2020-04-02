 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзорув сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
    Прямой эфир
    /

    Двойное заражение: больные одновременно гриппом и COVID-19 особенно опасны

    В таком случае тест-системы могут не выявить коронавирус
    Фото: TASS/Zuma
    Главный слайд
    Начало статьи
    Двойное заражение: больные одновременно гриппом и COVID-19 особенно опасны
    2020-04-01 13:09:25">
    2020-04-01 13:09:25
    Озвучить текст
    Выделить главное
    вкл
    выкл

    Двойное инфицирование — когда человек одновременно заражается и гриппом, и COVID-19 — особенно опасно как для самих больных, особенно если у них есть хронические патологии, так и для окружающих. Об этом предупреждают российские ученые. Если человек заразился гриппом раньше, тест-системы могут не выявить SARS-CoV-2. А значит, инфицированный продолжит распространять опасный штамм. Подобные случаи уже зафиксированы. Ученые из КНР опубликовали научную статью, в которой детально описали состояние пациента, зараженного обоими патогенами. В ходе исследования три теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Поэтому инфекционисты советуют проверять заболевших на обе инфекции, чтобы как можно раньше начать терапию.

    Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус
    Созданная российскими учеными жидкость безопасна для человека и пригодна для обработки медицинских масок и распыления в воздухе

    Встреча вирусов

    В Китайско-японском госпитале дружбы в Пекине обнаружили 69-летнего мужчину с высокой температурой и сухим кашлем. Ранее пациент посещал Ухань. Три теста на наличие SARS-CoV-2 показали отрицательный результат. При этом высокоточный метод ПЦР-диагностики выявил у него грипп типа А. Однако медиков смутили явные признаки вирусной пневмонии, которые были видны на рентгеновских снимках. Оказалось, что мужчина болен двумя инфекциями сразу.

    Китайские ученые сделали вывод, что COVID-19 может быть диагностирован не во всех случаях из-за ложноотрицательных результатов проб, взятых из верхних дыхательных путей. Российские специалисты считают, что двойное инфицирование — не редкость. Доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев рассказал «Известиям», что найденные у пациента из Китая патогены принадлежат к разным семействам, которые вполне могут сосуществовать.

    вирус
    вирус китай
    Фото: TASS/Zuma

    Грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 — нижние. Это совершенно разные типы вирусов с непохожей эволюцией и биологией, — сообщил специалист. — В случае ослабления иммунной системы вероятность того, что инфицирование вторым попавшим в организм патогеном будет идти по более тяжелому сценарию, повышается.

    Можем выдохнуть: нейросеть определит COVID-19 по флюорографии
    Искусственный интеллект оперативно поставит предварительный диагноз, изучив снимки легких

    Процент смертности в случае заражения коронавирусом выше, однако сезонный грипп поражает намного больше людей и также уносит немало жизней. В случае гриппа летальный исход вызывает не сам вирус, а присоединившиеся инфекции, которые активно развиваются из-за того, что организм ослаблен. COVID-19 провоцирует быстро развивающуюся пневмонию и обострение хронических болезней. При одновременном заражении эти патологические процессы могут наложиться друг на друга.

    Особый случай

    Ранее ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета подтвердили, что люди, заболевшие ОРВИ, могут заразиться и коронавирусом. Специалисты проанализировали данные о 562 пациентах с подозрением на COVID-19. Выяснилось, что каждый пятый заболевший коронавирусом также страдал и от других респираторных инфекций. Кроме того, каждый десятый пациент, госпитализированный с обычной простудой, оказался болен также COVID-19. То же самое касается и широко распространенного в популяции гриппа, уверены российские ученые.

    — Сочетанные вирусные инфекции известны с 50-х годов прошлого века, — сообщил в разговоре с «Известиями» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Для респираторных заболеваний это обычное явление: их больше, чем моноинфекций.

    вирус
    лаборатория вирус
    Фото: TASS/Zuma/dpa/picture-alliance/Ole Spata

    По словам ученого, следует иметь в виду, что благодаря вакцинации в общем числе ОРВИ грипп сейчас занимает около 9%. А основными причинами простуды являются вирусы парагриппа, риновирусы, некоторые энтеровирусы, обычные коронавирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы и др.

    COVIDная перспектива: шипы коронавируса помогли найти эффективное лекарство от него
    Появилась перспектива быстрой разработки эффективного препарата от COVID-19

    Однако если сезонная эпидемия гриппа накладывается на пандемию COVID-19, то очевидно, что некоторое количество людей будут инфицированы сразу двумя вирусами, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Павел Волчков.

    Для пациента это отрицательная новость. Созаражение ухудшит прогноз на выздоровление, особенно если у него присутствуют и другие хронические болезни, — считает ученый.

    Ошибка тестов

    Как пояснил Павел Волчков, еще одна опасность двойного заражения заключена в том, что оно может привести к ошибкам при тестировании.

    — Подобный пациент будет позитивен и для гриппа, и для коронавируса, если развитие обеих инфекций находится примерно на одной стадии, — отметил ученый. — Если же грипп вошел в активную фазу и присутствуют все его симптомы, а COVID-19 человек только приобрел, то есть концентрация коронавируса в физиологических жидкостях еще низкая, — то во время тестов его не найдут.

    В таком случае медики могут поставить диагноз «грипп». А пациент продолжит быть носителем коронавируса и будет активно заражать окружающих. Поэтому в условиях текущей пандемии важно делать людям с опасными симптомами (высокой температурой и сухим кашлем) как можно больше тестов на различные инфекции.

    вирус
    вирус короновирус улица прохожий
    Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
    Пожизненное злоключение: COVID-19 может стать хронической болезнью
    Специалисты изучают случаи повторного заражения коронавирусом

    Как сообщил «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов, необходима обязательная диагностика и коронавируса, и гриппа.

    — Это нужно для максимально раннего старта терапии, — подчеркнул специалист. — Против вируса гриппа есть несколько препаратов, показавших некоторую эффективность при назначении в первые 48 часов болезни.

    Ученые сообщают, что на текущий момент ситуация с гриппом умеренно спокойная. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в городах России была ниже недельных эпидемических порогов по населению в целом на 5,4%. Количество же зараженных коронавирусом в России по состоянию на 1 апреля увеличилось до 2777 человек.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    Мышей наловят: грызунов для испытания вакцины продают по $3 тыс.
    Такие цены выставили компании за животных с человеческими генами и иммунитетом
    Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
    Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

    Подпишитесь и получайте новости первыми
    ВКонтакте
    Яндекс.Дзен
    А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

    Загрузка...
    Меню
    Подписка на газету
    Подписка на новости
    RSS

    Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

    Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

    АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

    Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

    Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

    Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020