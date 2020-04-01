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Путин подписал разрешающий увеличивать расходы на борьбу с коронавирусом закон

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий в 2020 году увеличивать расходы на борьбу с коронавирусом без правки бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 1 апреля.

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Закон допускает возможность без внесения изменений в закон о федеральном бюджете финансировать мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели. Но перед этим Минфин РФ должен представить соответствующие предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счетную палату РФ.

Комиссия в срок не более трех рабочих дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы, а если она таких решений не принимает, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета РФ. Также без правки бюджета кабмин сможет в 2020 году увеличивать его расходы с соответствующим увеличением ассигнований своего резервного фонда. Это будет возможно в случае поступления в его доходную часть доходов Банка России от продажи пакета акций Сбербанка правительству или дополнительных поступлений отдельных видов ненефтегазовых доходов.

Закон разрешает правительству в текущем году увеличить сумму реализации драгметаллов и камней из Госфонда сверх установленных ранее лимитов, а также предоставлять госгарантии РФ в рублях с превышением их установленного предельного объема, однако без превышения предельного объема внутреннего госдолга РФ. Также кабмин сможет осуществлять внутренние и внешние заимствования сверх установленных сейчас пределов внутреннего и внешнего госдолга в целях замещения источников финансирования дефицита бюджета.

Региональные и местные власти также смогут перераспределять средства без правки своих бюджетов. Также они получат возможность превышать в этих пределах установленные для них пределы дефицита бюджета и госдолга.

Ранее 1 апреля Путин подписал закон, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире зафиксировано 889 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли более 45 тыс. человек, выздоровели более 188 тыс.

В России к 1 апреля диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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