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В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 18,8% за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 18,8% за сутки. Об этом в среду, 1 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«Что касается Российской Федерации, то сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны — 2 тыс. 777 случаев. И 440 случаев — это прирост за последние сутки», — сказала вице-премьер.

По ее словам, сейчас в 10 российских регионах нет ни одного случая заражения, однако расслабляться нельзя, так как ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два.

Голикова отметила, что меры социального дистанцирования надо продлить.

«Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — отметила вице-премьер.

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 886 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

квПо данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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