Все футбольные соревнования приостановили в России до 31 мая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение было принято по итогам заседания бюро Исполкома РФС в среду, 1 апреля.

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта «футбол», — говорится в принятом документе.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть перенесен на август или сентябрь, отмечает ТАСС.

Ранее в марте РФС отменил товарищеские матчи сборной РФ по футболу из-за коронавируса.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы и чемпионат мира по хоккею. Паузу взяли в НБА, НХЛ, КХЛ. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. Глава организации Тедрос Гебрейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 885 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.