УЕФА перенес все запланированные на июнь матчи национальных сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести все запланированные на июнь матчи национальных сборных. Об этом в среду, 1 июня, говорится на сайте организации.

«Все матчи национальных сборных среди мужчин и женщин, которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего уведомления. Сюда входят матчи плей-офф ЕВРО-2020 и отборочные матчи ЕВРО-2021 среди женщин», — уточняется в сообщении.

Сборная России должна была провести две товарищеские встречи против сборных Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). Также в это время должны были пройти стыковые матчи отборочного этапа чемпионата Европы, по итогам которых определятся последние четыре участника турнира.

30 марта стало известно, что УЕФА намерен завершить прерванные из-за пандемии коронавируса розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе. Отмечалось, что союз не хочет досрочно завершать сезон из финансовых соображений, так как в одной только Англии потеря от доходов от продажи телевизионных прав составит около €840 млн.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы и чемпионат мира по хоккею. Паузу взяли в НБА, НХЛ, КХЛ. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. Глава организации Тедрос Гебрейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 885 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.