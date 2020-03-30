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УЕФА планирует завершить сезон в августе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить прерванные из-за пандемии коронавируса розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, сообщает газета Sunday Times.

Союз не хочет досрочно завершать сезон из финансовых соображений, так как в одной только Англии потеря от доходов от продажи телевизионных прав составит около €840 млн.

Издание отмечает, что завершение сезона в августе вынудит УЕФА сократить количество матчей в следующем сезоне.

На данный момент матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы — 27 мая в польском Гданьске.

Ранее сообщалось, что французская Лига 1 потеряет €110 млн из-за отказа платить по контракту Сanal+.

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