Высшая футбольная лига Франции может лишиться €110 млн из-за COVID-19

Canal+ может доставить серьезные неприятности Лиге 1 (высший дивизион системы футбольных лиг Франции. — Ред.), отказавшись платить по контракту €110 млн в связи с коронавирусом, сообщает L’Equipe.

Председатель совета директоров канала направил письмо руководству канала, где объясняет отказ в выплате денег 5 апреля тем, что из-за пандемии COVID-19 у канала сильно упали доходы.

Canal+ лишился крупной суммы из-за отсутствия спортивных трансляций и проблем с рекламодателями. Чтобы минимизировать ущерб, канал вынужден пойти на ряд мер.

По данным издания, общая сумма контракта канала с Лигой 1 и Лигой 2 Франции составляет €548 млн — это крупнейшее соглашение. Также у лиг заключен контракт на €201 млн с beIN, который может последовать примеру Canal+.

Деньги от прав на телевизионный показ составляют порядка 36% всех доходов клубов Франции (или 47%, если исключить поступления от трансферов).

13 марта стало известно, что чемпионат Франции по футболу приостанавливается из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, во Франции зарегистрировано свыше 37,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 2,3 тыс. человек, вылечились 5,7 тыс.