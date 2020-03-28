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Число погибших от коронавируса во Франции превысило 2,3 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Число погибших в результате заражения новым коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 319 человек и составило 2314 случаев. Об этом сообщает главное управление здравоохранения страны в субботу, 28 марта.

За прошедшие сутки в реанимацию поступило 486 человек, сейчас их число составляет 4237 человек. Всего в стране 37575 инфицированных, из них 17620 пациентов находятся в медучреждениях. Из больниц за сутки 926 человек, всего было выписано 6624 пациентов, пишет ТАСС.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 139 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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