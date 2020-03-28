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Ватикан заявил об отсутствии коронавируса у папы римского

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Папа римский Франциск и его ближайшие сотрудники не заражены коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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Он отметил, что сейчас в Ватикане насчитывается шестеро заразившихся.

«Могу подтвердить, что это не относится ни к Святому отцу, ни к его наиболее близким сотрудникам», — цитирует его «РИА Новости».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились более 139 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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