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В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число заболевших возросло до 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах. Об этом в среду, 1 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек, за весь период выздоровели 190. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев. За весь период — 24», — также говорится в сообщении.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

1 апреля Роспотребнадзор поручил всем россиянам соблюдать дистанцию — не менее 1 м друг от друга. Это нужно делать везде, кроме такси.

Также 1 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что меры, принятые в Москве против распростраения инфекции, должны сработать. По ее словам, это показывает опыт других стран. Однако Вуйнович отметила, что эффективность мер будет видна в ближайшие дни.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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