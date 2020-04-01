В ВОЗ оценили меры властей Москвы по сдерживанию коронавируса

Принятые властями Москвы меры по сдерживанию коронавируса в ближайшие дни покажут свою эффективность. Об этом в среду, 1 апреля, заявила «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«ВОЗ видит, что правительство Москвы в настоящий момент расширяет противоэпидемические меры в соответствии с развитием ситуации с вирусом. Ближайшие дни покажут, насколько эффективным будет сдерживание, но, как видно из опыта других стран, оно должно сработать», ― рассказала она агентству.

Также Вуйнович отметила, что еще в самом начале вспышки коронавируса в РФ и столице начали активно применять рекомендованные ВОЗ меры для четырех сценариев передачи COVID-19.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Москвичам нужно оставаться дома, выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае если человек не был переведен на удаленный режим. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

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