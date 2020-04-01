СМИ узнали о запросе Белоруссией помощи у России в борьбе с коронавирусом

Власти Белоруссии официально запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 1 марта, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Показная бравада белорусских властей в разгар пандемии коронавируса не мешает Минску просить Москву о содействии в борьбе с инфекцией», ― отмечает издание.

Собеседник газеты подчеркнул, что, для того чтобы выделить запрашиваемую помощь, необходимо получить специальное разрешение от российского кабмина, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Белоруссия направила в Россию официальный запрос на выделение республике защитных масок, тест-систем и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Подобные запросы РФ получила практически от всех стран СНГ, за исключением Туркмении и Украины, сообщает «НСН».

Накануне сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Белоруссии за сутки увеличилось на 11. Таким образом, COVID-19 диагностирован у 163 человек.

По оценке белорусского лидера Александра Лукашенко, в стране наблюдается пик вирусных заболеваний. Лукашенко выразил надежду, что эта волна пройдет к Пасхе.

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 859 тыс. случаев заболевания, умерли более 42 тыс. человек, вылечились — 178 тыс.