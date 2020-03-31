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Число заболевших COVID-19 в Белоруссии возросло до 163 человек

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Белоруссии за сутки увеличилось на 11. Таким образом, COVID-19 диагностирован у 163 человек, сообщили в минздраве республики 31 марта.

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«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

К 31 марта в республике было проведено более 31 тыс. тестов на коронавирус. За всё время распространения COVID-19 в Белоруссии зафиксирован один летальный случай. По данным минздрава, скончался пациент преклонного возраста, который страдал от «многочисленных хронических заболеваний».

Как отмечал глава республики Александр Лукашенко, мужчина поступил в больницу «с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал».

По оценке белорусского лидера, в стране наблюдается пик вирусных заболеваний. Лукашенко выразил надежду, что эта волна пройдет к Пасхе.

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 30 марта, всего в мире подтверждено свыше 801 тыс. случаев заболевания, скончались 38,7 тыс. человек.

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