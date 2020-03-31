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Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава государства Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Он отметил, что погибшим был актер из Витебска. Белорусский лидер подчеркнул, что у пожилого мужчины были и сопутствующие заболевания.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

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Во время этого же разговора с Кочановой белорусский лидер признал, что сейчас в стране пик вирусных заболеваний, и выразил надежду на то, что эта волна пройдет к Пасхе.

На минувшей неделе власти Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным Worlodmeter на 31 марта, в Белоруссии зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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