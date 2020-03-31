Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии

Белоруссия в данный момент находится на пике вирусных заболеваний. Об этом 31 марта заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — передает БелТА.

Лукашенко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, необходимо не забывать и о других пациентах, которые также нуждаются в оказании медицинской помощи.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным Worlodmeter на 31 марта, в Белоруссии зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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