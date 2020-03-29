Прямой эфир

В Госдуме отреагировали на петицию о создании базы НАТО на Азовском море

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме прокомментировали петицию, размещенную на сайте официального интернет-представительства президента Украины, где предлагается создать военно-морскую базу НАТО на юго-востоке Украины в городе Мариуполе Донецкой области. Причиной создания базы называется «постоянная угроза и некорректное поведение» России.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Депутат Андрей Козенко считает такое предложение проявлением национализма.

«На Украине, к сожалению, помимо коронавируса, еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится. Именно поэтому, даже несмотря на признание Европой России страной-миротворцем, в соседнем государстве продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», — цитируют «РИА Новости» Козенко.

По его словам, НАТО сейчас и дальше будет уже не до Украины по многим причинам: от разногласий в идеологии до необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.

В качестве альтернативы депутат предложил создать петицию «в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота России как единственного гаранта мира и стабильности в азово-черноморском бассейне и за создание союзного государства Украины с Россией и Белоруссией, с немедленным проведением референдума на Украине по этому поводу и досрочными выборами всех органов власти».

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО. Ожидается, что документ подготовят в течение 2–3 месяцев.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД Украины призвали не бояться госпереворота в стране
Савченко назвала деньги от МВФ «глотком воздуха перед смертью» для Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020