«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»

Крымчане спустя шесть лет после референдума снова бы сделали выбор в пользу России. Украина же вскоре придет к пониманию того, что ее будущее невозможно без добрососедских отношений с Москвой, а значит и крымский вопрос будет разрешен. Об этом в интервью «Известиям» в день годовщины воссоединения полуострова с РФ рассказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он также отметил, что вопрос с поставкой воды вскоре будет полностью решен, а к борьбе с коронавирусом республика готова: проблем с лекарствами и средствами защиты она не испытывает.

— Шесть лет назад республика сделала выбор в пользу России. Однако до сих пор жители полуострова из-за этого находятся под санкциями Запада. Как вы думаете, проголосовали бы они сегодня так же, как тогда?

— Безусловно, проголосовали бы невзирая ни на какие возможные осложнения. Тогда над Крымом нависла угроза войны, этнической чистки. Народ полуострова всегда себя чувствовал неотъемлемой частью русского мира и хотел быть с Россией , поэтому эти настроения неизменны, несмотря ни на какие трудности. Я уверен, что и меняться они не будут никогда, потому что части русского народа быть отрыве от родины нестерпимо и неприемлемо.

Тем более, люди понимали, что рамках своей великой страны им не страшны никакие санкции. Да, есть определенные неудобства, связанные с прямыми массовыми нарушениями прав человека со стороны западных стран, например, непризнание российских паспортов.

Это вещи немыслимые, потому что выдача паспортов — это право государства. Они выдаются выдаются на законной основе по заявлению граждан и не признавать их недопустимо. Но для крымчан это не стало большой проблемой.

Все остальные вопросы, различного рода блокады полуострова, которые пытались ввести противники свободного выбора крымчан, не могли сказаться на жизни людей в долгосрочном плане.

Россия решила все проблемы, связанные с продовольственной и транспортной блокадой. Построены все необходимые коммуникации и электростанции. В трудные времена были в ускоренном режиме перекинуты энергомосты.

Самое главное, что люди получили — это родной язык, свою национальную идентичность и принадлежность к собственной родине. Это важно для общественного самочувствия, оно у крымчан несравнимо с тем, что было в государстве, которое пыталось ущемлять русский язык, украинизировать всё пространство, и рассматривало полуостров в качестве пасынка, который всегда находится в ущербном и убогом состоянии.

Мы до сих пор еще не решили все инфраструктурные проблемы Крыма, и это связано с украинскими временами, когда трудности год за годом только нарастали.

— Не только на Украине, но даже в России некоторые говорят о том, что Крым — все еще неотъемлемая часть Украины, и она в скором времени будет возвращена. Как вы относитесь к подобным заявлениям?

— В Крыму подобных настроений нет. Может быть, некоторые отщепенцы, которые уже сбежали, как Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров. Они на «жирных» местах находятся в Киеве только по одной причине — их используют в качестве антироссийского инструмента.

Очень важно также, что принимаются поправки в Конституцию, где говорится, что никакие территории не могут быть отторгнуты от РФ. Страна всей своей мощью будет защищать свои территории, прежде всего Крым, о котором на Западе говорят, что скоро его вернут.

Крым для России в политическом плане — место, где родилась русская идентичность. В экономическом плане — это южные ворота страны, в военно-политическом — это наш форпост на юге страны. Можно себе представить озлобленность наших противников, которые мечтали именно здесь иметь свои военно-морские базы, которые создавали бы угрозу для всей Южной России, а может быть, и дальше — зависит от вооружений, которые там были бы размещены.

Ничего другого, кроме пропаганды наших оппонентов, мы в этих утверждениях не видим.

— Как вы видите отношения Крыма и Украины в будущем? Возможно признание в обозримой перспективе?

— У нас нет никаких противоречий с украинским народом . Факт, что с каждым годом всё большее число наших соседей приезжает на отдых в Крым, проводить каникулы, общаться с родственниками. В 2019 году примерно 1,1 млн украинцев посетило республику. Это доказывает, что украинский народ относится к Крыму позитивно.

За все шесть лет полуостров посетили более 6 млн жителей соседней страны. С народом нас ничего не разделяе т. Руководство же Украины, подстрекаемое Западом, будет еще какое-то время об этом говорить, но оно уже в глубине души понимает, что без выстраивания отношений с Россией ничего хорошего Киев не ждет. А это невозможно без снятия проблемы Крыма.

Для Украины есть один путь выправления своей экономической ситуации и политического статуса — это добрососедские отношения с Россией. Наши народы и семьи все связаны и перемешаны, в РФ живет огромное количество украинцев, на Украине — много россиян, а еще больше — русскоязычных носителей русской культуры. Эти факторы никуда не исчезнут.

Так что и крымский вопрос будет урегулирован. Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России, он таким был исторически, таким и останется.

— Очень актуальный вопрос для 2020 года и полуострова — проблема с водой. Еще в конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что запасов в водохранилищах хватит до марта. Решена ли эта проблема? И какую роль играет Украина в поставках воды?

— Националистические власти в Киеве приложили все усилия, чтобы создать проблемы в вопросе с доставкой воды. Они пытались создать, по существу, гуманитарную катастрофу в Крыму. У них ничего не вышло. Наши специалисты по водному хозяйству нашли способы, чтобы основные потребности крымчан удовлетворить.

Сейчас никаких проблем с питьевой водой нет. С технической водой для сельского хозяйства проблемы были. Но ситуация постепенно выправляется за счет появления новых скважин.

Недра Крыма содержат большое количество воды. В республике 1,6 тыс. рек. Собирается вода, создаются новые водохранилища, вода направляется по трубопроводам в регионы Крыма. Нужно еще немного времени, чтобы мы сказали: «У нас эта проблема полностью решена».

Я подчеркну один факт, насколько Россия более гуманна, человечна в своих отношениях с Украиной. Самая полноводная часть водного хозяйства Украины вся создается на российской территории: и Днепр, основное русло, и Десна — самый полноводный приток Днепра, протекают по территории России. Никаких мер не было принято, чтобы прекратить подачу воды по этим рекам.

Так что в Крым поступала не украинская вода, как говорят. Это реки с международным водостоком. Есть международное право совместного использования водостока рек. По ним ирригационные сооружения не могут закрываться в одностороннем порядке. Это нарушение принципов международного права, не говоря уже о гуманитарной составляющей этой темы.

Я привел пример, как поступают в вопросах водных ресурсов нормальные, справедливые, демократичные государства, к которым отношу Россию. Украина себя ведет как антигуманная враждебная система, которая нацелена на одно — создавать сложности для людей, которых она пытается при этом называть частью своего народа.

Это лишний раз показывает, что ждало бы полуостров, если бы крымчане тогда не выбрали путь возвращения к себе на родину. Мы все себе отдаем в этом отчет, поэтому выбор однозначный, окончательный.

— Нельзя не затронуть тему коронавируса. Готова ли республика к эпидемии? Может ли быть проблема с поставками каких-то иностранных лекарств или средств защиты из-за санкций против полуострова?

— В рамках единого мощного государства, обладающего всеми ресурсами, невозможно формировать какую-то блокаду или санкции, тем более по таким вопросам, которые связаны с медицинским обеспечением. Всё, что есть в России, находится и в распоряжении Крыма.