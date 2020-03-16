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Навели мост: в Москве отметили воссоединение с Крымом

Мероприятие в честь шестилетней годовщины вхождения полуострова в состав России прошло в Курчатовском институте
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Фото: пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт»
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Празднование шестой годовщины присоединения Крыма к России собрало в доме ученых имени А.П.Александрова НИЦ «Курчатовский институт» не только ученых, но и представителей различных организаций Северо-Западного округа столицы, гостей из Крыма. В рамках мероприятия был представлен мультимедийный проект информационного центра «Крымский мост». Он стал частью художественной выставки, посвященной строительству уникального инженерного сооружения. Почетным гостем Дома ученых в этот день стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Плюсы суверенизации

Шестую годовщину воссоединения России с Крымом отметили в Доме ученых Курчатовского института. К этой дате было приурочено заседание ученого совета организации, которое вел президент НИЦ «Курчатовский институт» и председатель ученого совета Михаил Ковальчук.

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— На фоне кризисной ситуации в экономике и событий, связанных с коронавирусом, можно с уверенностью сказать: мир вступил в новый исторический этап, для которого будет характерно усиление самостоятельности государств, их суверенизация, — отметил Михаил Ковальчук. —Россия стала одной из первых стран, которые пошли по этому пути. На фоне украинских событий и последовавших за ними санкций мы начали активнее развивать импортозамещение, так что подошли к данной ситуации подготовленными.

Развила эту тему в своем выступлении почетный гость мероприятия, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

— Возвращение Крыма в Состав России позволило нам исправить сразу две исторические ошибки, а именно – его антиконституционное присоединение к УССР по инициативе Никиты Хрущева (в 1954 году. - прим. Известий) и последующее отделение от нашей страны после вступления в силу Беловежских соглашений в 1991 году, — отметила она. — К сожалению, в тот момент почему-то забыли о Севастополе, в котором более 200 лет базируется наш Черноморский флот.

По словам председателя Совета Федерации, после «оранжевой революции» и принятия антироссийского государственного курса на Украине, в Крым могли быть направлены целые эшелоны националистов – радикалов для совершения геноцида над местным русским населением. Именно поэтому жители полуострова решительно выступили против государственного переворота и попросили российские власти оказать им помощь в проведении референдума о присоединении к нашей стране.

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— Только после этого мы использовали наши войска, но не в целях агрессии, а для того, чтобы охладить пыл ультранационалистов и обеспечить народу свободное волеизъявление без какого-либо силового давления в присутствии международных наблюдателей, — подчеркнула Валентина Матвиенко. — Итоги этого события общеизвестны, нам удалось отстоять Черноморский флот, который в случае невмешательства российской стороны просто выдворили бы из Севастополя, заменив наш триколор на флаги США и НАТО. Думаете, граждане России простили бы президенту такой сценарий? Никогда, — резюмировала она.

Переправа мечты

Также в рамках мероприятия в доме ученых им. Александрова гостям был представлен мультимедийный проект информационного центра «Крымский мост», ставший частью художественной выставки «Крымский мост — воплощенная мечта». Здесь выставили более 60 фотографий, видеокадров строительства объекта и 70 картин крымских и московских художников, которые запечатлели все этапы возведения этого грандиозного инженерного и архитектурного сооружения, ставшего символом окончательного воссоединения Крыма с Россией.На правах хозяина мероприятия, Михаил Ковальчук провел Валентину Матвиенко и других гостей по выставке, давая комментарии у особенно примечательных картин.

— Считаю, что Крымский мост можно по праву отнести к величайшим научно-техническим достижениям нашей страны. Успешная реализация этого проекта показывает нам, что мы по-прежнему можем воплощать в жизнь самые амбициозные задачи, благодаря дружной работе талантливых специалистов, — отметила Валентина Матвиенко. — Сегодня я увидела очень актуальную и жизнеутверждающую выставку. Хочу выразить благодарность Курчатовскому институту за предоставленную возможность в дальнейшем экспонировать ее у нас в Совете федерации.

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По словам Матвиенко, представленная гостям коллекция произведений в дальнейшем должна быть сохранена и быть общедоступна для граждан в качестве выставки образцов индустриальной живописи, отражающей важнейший этап в жизни страны.

Кроме того, на мероприятии вспоминали и о том, что наряду с мостом в Крыму также в кратчайшие сроки были построены новый современный международный аэропорт (в Симферополе), автострада Керчь-Севастополь и две мощнейшие электростанции. Вместе с открытием новых школ и больниц, других социальных и культурных объектов, которые практически не строились все предыдущие 20 с лишним лет, это просто преобразило инфраструктуру полуострова.

Также с увлекательным рассказом о прошлом и настоящем уникального Никитского ботанического сада выступил его директор Юрий Плуготарь. В завершение ученого совета Дмитрий Федосов, заведующий лабораторией генетических технологий виноградарства и виноделия Курчатовского института, выступил с презентацией, посвященной истории и перспективам развития виноделия в Крыму, в том числе с применением новейших технологий.

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