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Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО. Об этом рассказал генеральный директор директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.

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Как отмечает в понедельник, 24 февраля, украинское Независимое информационное агентство новостей, указ президента страны Владимира Зеленского, где будет прописано, что конечной целью Украины является членство в НАТО, выйдет в ближайшее время.

«В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», — цитирует Апаршина «Газета.ру».

Ранее в феврале сообщалось, что при соблюдении текущих темпов внедрения реформ на Украине страна повысит свой статус до партнера в НАТО уже в октябре 2020 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не называл сроков вступления Украины в альянс, обещая расширить поддержку Киева от блока.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.

В 2019 году Киев утвердил изменения в конституции, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

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