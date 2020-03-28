Савченко назвала деньги от МВФ «глотком воздуха перед смертью» для Украины

Средства, которые Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь «глоток воздуха перед смертью». Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, Украине ни в коем случае нельзя продавать «последнее, что у нее осталось».

«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала Савченко.

По словам политика, необходимо принудить участников коррупционных схем страны отдать деньги на пополнение национальных резервов.

В пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ближайшие две недели может получить от МВФ транш в размере $2 млрд. По его словам, для этого необходимо выполнить два условия: принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам и о рынке земли.

В декабре сообщалось о достигнутой договоренности между Украиной и МВФ по новой программе сотрудничества. Договоренность предусматривает кредитование на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — Ред.) и рассчитана на три года.