Прямой эфир

Савченко назвала деньги от МВФ «глотком воздуха перед смертью» для Украины

0
Фото: ТАСС/Андрей Иволгин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства, которые Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь «глоток воздуха перед смертью». Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, Украине ни в коем случае нельзя продавать «последнее, что у нее осталось».

«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала Савченко.

По словам политика, необходимо принудить участников коррупционных схем страны отдать деньги на пополнение национальных резервов.

В пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ближайшие две недели может получить от МВФ транш в размере $2 млрд. По его словам, для этого необходимо выполнить два условия: принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам и о рынке земли.

В декабре сообщалось о достигнутой договоренности между Украиной и МВФ по новой программе сотрудничества. Договоренность предусматривает кредитование на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — Ред.) и рассчитана на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВФ заявили о прогрессе по вопросу дальнейшей финансовой поддержки Киева
МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020