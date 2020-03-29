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Два поезда из Белоруссии продолжают ходить в Россию

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Два поезда из Белоруссии продолжают ходить до Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на закрытие границ со стороны России из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

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«На сегодня, по состоянию на 10:00 (совпадает с мск), уведомления от РЖД о прекращении железнодорожного сообщения с Беларусью не поступало. Пока два этих международных поезда, Минск–Москва и Брест – Санкт-Петербург, сохраняются», — рассказали «РИА Новостям» в воскресенье, 29 марта.

В пресс-службе добавили, что в случае изменений пассажиры будут оперативно проинформированы.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

18 марта стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных.

Позже стало известно, что два поезда продолжат движение между Россией и Белоруссией.

28 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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