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Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России
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Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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«Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — сообщается в документе.

Данное решение принято в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Через границу будут пропускать только тех граждан России, которые выезжают по причине смерти родственника. При этом гражданин обязан предоставить свидетельство о смерти и документ, подтверждающий степень родства. Также через границу будут пропускать дипломатических работников, жителей Калининграда и жителей Донецкой и Луганской народных республик, являющихся гражданами России.

При въезде в страну этих граждан Роспотребнадзор будет обязан обеспечить санитарно-карантинный контроль.

По данным на 28 марта, общее число заболевших в России достигло 1264, скончались семь пациентов — пятеро в Москве, один в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге.

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