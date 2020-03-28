Лукашенко рассказал о прибытии россиян в Белоруссию обходными путями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России продолжают ездить в Белоруссию, несмотря на закрытие границы из-за коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во время посещения предприятия «Белгипс» в пятницу, 27 марта.

Он подчеркнул, что действующие запреты не мешают людям въезжать в страну объездными путями.

«Но больше всего, откровенно вам скажу, меня волнует Россия. От России не закроешься, и мы не будем закрываться. Они попробовали закрыться. Я попросил главу администрации, генерала вчерашнего КГБ своими методами посмотреть, что происходит на границе. Они с госсекретарем послали туда группы. Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого опубликовало издание БелТА.

Кроме того, белорусский лидер рассказал о ситуации на границе с Польшей, которая также ограничила въезд иностранцев. Ему доложили, что «где-то 136 человек туда-сюда ходили». При этом спекулянты торгуют «тряпьем» и пересекают границу каждый день.

Также в ходе выступления Лукашенко предложил задуматься, случаен или рукотворен коронавирус.

Белорусский лидер пообещал, что, «когда спадет психоз» с ситуацией с коронавирусом, он «расскажет много интересного» на эту тему.

По данным Worldometer на 28 марта, в Белоруссии зафиксировано 94 случая заболевания коронавирусной инфекцией.