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Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

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Фото: БелТА
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Лучше умереть стоя, чем жить на коленях — так президент Белоруссии Александр Лукашенко во время игры в хоккей 28 марта отреагировал на слова журналистов о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

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Также представители СМИ поинтересовались, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье!», — приводит его слова БелТА.

Президент Белоруссии также добавил, что лед является «самым настоящим антивирусным лекарством».

27 марта Лукашенко заявил, что он не усиливал персональные меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. «Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон», — сказал глава государства.

Кроме этого, в ходе выступления в одном из предприятий страны предложил задуматься, случаен или рукотворен коронавирус. Белорусский лидер пообещал, что «когда спадет психоз» с ситуацией с коронавирусом, он «расскажет много интересного» на эту тему.

По состоянию на 28 марта число пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии составляет 94.

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