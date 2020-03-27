Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко призвал задуматься о происхождении коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в одном из предприятий страны предложил задуматься, случаен или рукотворен коронавирус. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Белта.

Белорусский лидер пообещал, что «когда спадет психоз» с ситуацией с коронавирусом, он «расскажет много интересного» на эту тему.

Лукашенко также призвал задуматься о том, случаен или рукотворен COVID-19, кому это было нужно и кто пытается использовать данную ситуацию в своих целях и интересах.

«Трактор всех вылечит»: почему Белоруссия отказалась от карантина
Лукашенко советует пить водку и париться в бане

«Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом», — сказал он.

Президент также обратил внимание на появление людей, в том числе в Белоруссии, которые пытаются «хайпануть» на этой теме. Кроме того, глава государства обвинил оппозицию в извлечении выгоды из ситуации с вирусом.

«А так называемая оппозиция пытается использовать это против власти. Ну я помалкиваю. Время нас рассудит», — подчеркнул Лукашенко.

Глава белорусского государства также выразил мнение, что в современном мире невозможно изолировать страну полностью. Это, по его словам, показала ситуация на российско-белорусской границе, когда граждане стран находили обходные пути и запреты теряли свое значение.

«Должен быть порядок, но надо понимать, что ты не можешь в этом глобальном мире закрыться», — сказал Лукашенко.

18 марта стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Позже стало известно, что два поезда продолжат движение между странами.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

По состоянию на 27 марта число пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 94.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко рассказал о понравившихся ему словах Трампа о коронавирусе
Назван предварительный диагноз Игоря Николаева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020