Лукашенко призвал задуматься о происхождении коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в одном из предприятий страны предложил задуматься, случаен или рукотворен коронавирус. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Белта.

Белорусский лидер пообещал, что «когда спадет психоз» с ситуацией с коронавирусом, он «расскажет много интересного» на эту тему.

Лукашенко также призвал задуматься о том, случаен или рукотворен COVID-19, кому это было нужно и кто пытается использовать данную ситуацию в своих целях и интересах.

«Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом», — сказал он.

Президент также обратил внимание на появление людей, в том числе в Белоруссии, которые пытаются «хайпануть» на этой теме. Кроме того, глава государства обвинил оппозицию в извлечении выгоды из ситуации с вирусом.

«А так называемая оппозиция пытается использовать это против власти. Ну я помалкиваю. Время нас рассудит», — подчеркнул Лукашенко.

Глава белорусского государства также выразил мнение, что в современном мире невозможно изолировать страну полностью. Это, по его словам, показала ситуация на российско-белорусской границе, когда граждане стран находили обходные пути и запреты теряли свое значение.

«Должен быть порядок, но надо понимать, что ты не можешь в этом глобальном мире закрыться», — сказал Лукашенко.

18 марта стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Позже стало известно, что два поезда продолжат движение между странами.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

По состоянию на 27 марта число пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 94.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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