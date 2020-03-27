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Назван предварительный диагноз Игоря Николаева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предварительный диагноз композитора и певца Игоря Николаева, оказавшегося в больничном комплексе в Коммунарке, — «очаговая пневмония». Об этом рассказал «Известиям» в пятницу, 27 марта, осведомленный источник.

По его словам, итоги тестов на коронавирус пока не готовы. Накануне на своей странице в социальной сети Николаев подтвердил, что находится на карантине и пожелал всем здоровья.

Исполнитель самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на коронавирус.

24 марта сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 552 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования, трое пациентов скончались.

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