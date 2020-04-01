Умерший от COVID-19 белорусский артист заразился от иностранца

Первым умершим от коронавируса белорусом стал актер Коласовского театра, заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич. Он заразился опасным вирусом от иностранца на репетиции в театре. Об этом 31 марта рассказала замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.

«При проведении анализа, как данный пациент мог получить эту инфекцию, было установлено, что он контактировал с потенциальным источником, это гражданин из зарубежья, и инфицирование произошло во время репетиции», — цитирует ее телеканал «Беларусь 1».

Ковалева отметила, что 75-летний Дашкевич находился на стационарном лечении с 24 марта. Артист был госпитализирован с двусторонней пневмонией, а также страдал сопутствующими заболеваниями, среди которых хроническая обструктивная болезнь легких тяжелого течения, эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность второй степени, недостаточность кровообращения.

Она добавила, что в процессе лечения был сделан тест на COVID-19, который подтвердился. При этом у родственников умершего вируса не обнаружено.

В Белоруссии, по официальным данным, зафиксированы 163 случая инфицирования COVID-19.

Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом более 750 тыс. человек, скончались порядка 36 тыс.