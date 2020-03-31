Пять пожилых пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве скончались еще пять пациентов в возрасте от 61 до 74 лет с диагнозом коронавирус. У всех умерших были тяжелые сопутствующие заболевания, сообщили 31 марта в оперативном штабе.

Отмечается, что четверо пациентов находились на искусственной вентиляции легких.

Среди сопутствующих заболеваний у них были выявлены кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания.

Таким образом, к 31 марта общее число заболевших COVID-19 в РФ составило 2337 человек, скончались более 20.





Оперштаб напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В Москве и Подмосковье, а также большинстве регионов РФ действует режим обязательного домашнего карантина. Россиян просят не выходить из дома без крайней необходимости. Исключением могут быть только походы в аптеку, магазин, выгул собак, вынос мусора.

Врачи неоднократно указывали, что особому риску заражения подвержены пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

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