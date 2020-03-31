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У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

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Фото: Depositphotos
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У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса. В этом регионе страны практически нет зараженных COVID-19, пишет La Nuova Ferrara.

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Издание отмечает, что в то время как сотни человек по всей Италии умирают от вируса, а число заболевших исчисляется тысячами, в Ферраре всего 307 случаев заражения.

По словам комиссара службы гражданской обороны Серджо Вентури, вирус буквально останавливается у границ Феррары.

«Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией — заболеванием, наследуемым по рецессивному типу», — отметил Вентури.

Чиновники не исключают, что низкий уровень заболеваемости связан и с принятыми мерами. Жители города Феррара и окрестностей находятся на домашнем карантине.

В настоящее время Италия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19.

Согласно данным Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости коронавирусом, в Италии к 31 марта заболели почти 106 тыс. человек, скончались 12,4 тыс. При этом за сутки умерло более 800 человек.

Худшие показатели только в США — 180 тыс. зараженных.

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