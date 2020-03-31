Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, россияне такую погоду могут ожидать в июне-июле.

Как объяснила Баранова, при жаре капли высыхают, и вирус меняется и «портится».

«Если в текущей обстановке вирус на поверхности сидит три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может сидеть три часа», — цитирует ее 31 марта «РИА Новости».

Эксперт объяснила, что таким образом заразиться могут меньше людей. Однако речь идет об открытом воздухе, а не о помещениях. Там, где работают кондиционеры, вирус будет выживать, уточнила биолог.

Баранова также напомнила, что вирус гриппа ослабевает летом, соответственно, и распространение коронавируса также сможет пойти на спад. По ее словам, поможет даже дневная температура выше 21 градуса.

«Если хотя бы 22–23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», — добавила специалист.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода со значениями плюс 25–28 градусов установится на юге европейской части РФ к июню.

«В Москве средняя температура июля — 23–25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21–23 градуса, но только отдельные дни», — сказал синоптик.

28 марта врач-эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал, при каких условиях пандемия коронавируса пойдет на спад еще до появления вакцины. По его словам, важна самоизоляция. В то же время эксперты не исключают второй волны COVID-19.