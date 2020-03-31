В России создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Ученые Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для выявления коронавируса, сообщается на сайте ведомства 31 марта.

Набор реагентов для выявления COVID-19, который уже успешно прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в РФ, создал Центральный НИИ эпидемиологии.

Как отметили в Роспотребнадзоре, новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности. Кроме того, он позволяет выявлять не только коронавирус SARS-CoV-2, но и дифференцировать его от других SARS-CoV-родственных вирусов, а также MERS-CoV (Ближневосточный респираторный синдром).

«Как показали клинические испытания, набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-FL» выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5–10 копиям ДНК в реакции, и не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что теперь в РФ появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией. При этом массовое тестирование позволит остановить дальнейшее распространение инфекции.

Тяжелое респираторное заболевание COVID-19, вызванное новым типом коронавируса SARS-CoV-2, впервые было выявлено в конце декабря в китайском Ухане.

К настоящему времени вирус распространился в большинстве стран мира. По данным ВОЗ, заражены более 693 тыс. человек, скончались порядка 33 тыс.

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