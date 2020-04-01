Все регионы юга России перейдут на режим самоизоляции из-за коронавируса

Все южные регионы России перейдут из-за коронавируса на режим самоизоляции с полуночи. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает 1 апреля «РИА Новости».

Последним регионом южного федерального округа, объявившим о принятом решении, стала Республика Крым. Карантин вводится в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мною принято решение, что с 00:00 будет введение карантинных мероприятий», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, на Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан в целях не допустить завоз инфекции в регион.

Ранее режим самоизоляции населения был введен в Ростовской и Волгоградской областях, республиках Адыгея, Калмыкия и городе федерального значения Севастополе. В Краснодарском крае и Астраханской области объявлен карантин.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Режим самоизоляции поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

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