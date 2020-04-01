Проезд по Крымскому мосту ограничат на время карантина

На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан в целях не допустить завоз коронавируса в регион, а в самой республике будут введены карантинные меры. Об этом в среду, 1 апреля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 00:00 (2 апреля. ― Ред.) будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта», ― цитирует его ТАСС.

Ранее, 30 марта, Аксенов сообщил, что в Крыму в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил на фоне распространения коронавиуса могут быть закрыты сельскохозяйственные ярмарки и продовольственные рынки.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

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