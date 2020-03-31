Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

Две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подписанные властями субъектов РФ нормативно-правовые акты.

Так, в 53 регионах введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, при этом в Якутии действуют ограничительные меры для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, а в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.

Ранее 31 марта Самарская и Пензенская области ввели режим всеобщей самоизоляции.

Первыми такую меру ввели власти Москвы и Московской области 29 марта. После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал остальные регионы страны последовать примеру столицы.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

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