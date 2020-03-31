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Персонал больницы в Коммунарке проверят на коронавирус

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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С главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого обнаружили коронавирус, контактировал весь медицинский персонал. Сейчас решается вопрос об их самоизоляции и тестировании, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии», — сообщает «Интерфакс» во вторник, 31 марта.

Также корреспондент телеканала отметила, что с медицинским персоналом контактировала и съемочная группа.

«Вот сейчас решается вопрос, как поступать по правильному — уходить на самоизоляцию или сдать тест», — сказала она.

О том, что у врача был диагностирован коронавирус, сообщили в эфире телеканала ранее во вторник.

Позже Проценко опубликовал в Facebook пост, в котором подтвердил положительный тест на COVID-19. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и продолжит работать дистанционно.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки, 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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