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Еще три пациента с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Еще три пациента, у которых подтвердилось заболевание COVID-19, вылечились в Подмосковье. Об этом сообщили в областном оперштабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу 31 марта.

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«Все они были выписаны из стационарных отделений больниц Московской области после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Накануне из областных больниц были выписаны 14 человек. Таким образом, число выздоровевших от COVID-19 пациентов в Подмосковье составляет 17 человек.

Также 30 марта была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Московской области. Известно, что пациентка поступила в медучреждение с двухсторонней пневмонией, а также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла в 2019 году инфаркт.

С 29 марта в Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции. Жителям региона предписано не покидать свои дома без необходимости. Выходить из квартиры разрешается в случае обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания, а также необходимости вынести мусор.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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